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Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
В губернии определят победителей конкурса бизнес-проектов в сфере креативных индустрий
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В губернии определят победителей конкурса бизнес-проектов в сфере креативных индустрий

15 октября 2024 17:16
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Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.

В регионе впервые проходит конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий. Организатором выступаем областное минэкономразвития. В отборе принимают участие 100 предпринимателей, каждый из которых имеет шанс получить грант до 500 тысяч рублей на развитие своего проекта.

Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше.

В течение нескольких дней на площадке регионального центра «Мой бизнес» участники презентовали свои проекты экспертной комиссии. В конкурсном отборе участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в самых разных творческих областях.

Победители смогут направить безвозмездную субсидию на аренду, ремонт помещения, приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности, и др.

«Защита проектов показала, что в Самарской области много талантливых людей, которые готовы упаковывать свой творческий проект в полноценный бизнес. А это возможность для самореализации, объединение инициативных людей, вклад в культурное развитие региона. Креативные индустрии - это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. Уверен, что благодаря нашему новому инструменту поддержки количество творческих проектов в Самарской области будет только расти», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предпринимательница из Тольятти Светлана Мягкова с командой мастеров разработали и создали уникальный арт-объект «Стадион13» - это интерактивная настольная игра, посвящённая Чемпионату Мира по футболу 2018. Ювелирная композиция создана из серебра, золота, мрамора, ценной древесины и кожи. Работа создавалась по заказу частного коллекционера и заняла порядка 5 месяцев, по предварительным оценкам стоимость арт-объекта составляет почти 22 млн. рублей. Композиция делится на две составляющие: внешняя сторона покрыта изображениями сюжетов о 6 городах-хозяевах Чемпионата, в числе которых и столица 63-го региона. Внутреннее поле выполнено в виде игровой доски, на которой располагаются фигурки футболистов-участников Чемпионата.

«Мы уже 4 года развиваем ювелирное искусство не только в нашем регионе, но и в России. Наши изделия – эксклюзивны, выполнены под заказ, - поделилась Светлана Мягкова. – Дизайн разрабатываем сами, но производство приходится отдавать на аутсорсинг. Надеемся с помощью гранта исправить ситуацию: закупим новое оборудование и привлечем в команду ювелиров, 3D-модельеров».

Еще одна участница, Александра Оксюта из Самары, – кондитер с 10-летним стажем. В её копилке рекорд России: самый большой торт в виде российского флага размером 6 на 4 метра и весом более 1,5 тонны. На защиту Александра привезла торт, вдохновленный Самарой, с изображением Волги и скульптурной композиции «Ладья».

Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% -средства предпринимателя, 75% - средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Наталия Медведева, директор бизнес-сообщества «Топ-менеджер», основатель «Центра красоты и стройности», член конкурсной комиссии:

- Меня очень радует, что в нашем регионе есть действительно уникальные, талантливые люди, которые делают абсолютно неповторимые проекты. И отрадно было за такие проекты голосовать. Одновременно с этим было обидно за интересные проекты, авторы которых не уделили должного внимания подготовке заявки. Очень надеюсь, что в следующем году креативный бизнес будет развиваться еще активнее, и еще больше классных проектов мы увидим на конкурсе грантов.

Ольга Кондрашова, член конкурсной комиссии, основатель сети пансионатов «Гармония»:

- Мне, как предпринимателю, приятно видеть, что участники горят своими идеями, верят в свои проекты. И, конечно, мы пытались оценить их креативность в рамках действующих нормативно-правовых актов. Мы дискутировали членами жюри, и высказывали свою точку зрения по каждому проекту и отразить это мнение в своих оценках. Я уверена, что самые сильные и перспективные проекты получат поддержку. Остальным участникам я желаю удачи. Безусловно, предприниматель - это человек, который умеет зарабатывать, принимать решения, а грант - это дополнительный бонус.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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