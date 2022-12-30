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В 2022 году в центры «Мой бизнес» обратились 15 тысяч предпринимателей и граждан, готовых открыть свое дело

30 декабря 2022 15:54
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Сеть «Мой бизнес» ориентирована на помощь потенциальным и действующим предпринимателям, самозанятым в открытии и развитии своего дела.

В 2022 году в Самарской области продолжила расширяться сеть центров «Мой бизнес» – открылся 11-й по счету центр в Жигулевске, и теперь организации, помогающие предпринимателям в решении различных бизнес-вопросов, есть в каждом городском округе.

«Надеюсь, что такие центры мы сможем рассматривать, в том числе, как центры развития кадрового потенциала, самореализации, что является одной из основных задач национальных проектов, инициированных Президентом страны», – отмечал губернатор Дмитрий Азаров на открытии регионального центра, которое состоялось в апреле 2021 года.

Работа по созданию центров «Мой бизнес» и расширению возможностей для бизнес-сообщества ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сеть «Мой бизнес» ориентирована на помощь потенциальным и действующим предпринимателям, самозанятым в открытии и развитии своего дела. «В центрах «Мой бизнес» предприниматели в формате «единого окна» могут получить необходимые меры государственной поддержки для развития своего бизнеса. За 2022 год сеть центров оказала предпринимателям более 20 тысяч услуг. Их получателями стали 15 тысяч представителей бизнес-сообщества и физических лиц, готовых к созданию и развитию своего дела», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На площадке регионального центра «Мой бизнес», помимо консультаций и подачи заявок на получение мер господдержки, для представителей МСП доступны льготные рабочие места в коворкинге, а также льготная аренда комнат для переговоров и зала для проведения лекций и семинаров.

В 2022 году в Доме предпринимателя регулярно проводились образовательные программы по разным направлениям ведения бизнеса. Так, более 700 человек, планирующих открыть свое дело, прошли обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности». Более 90 семинаров, вебинаров и тренингов прошли по вопросам продвижения бизнеса в соцсетях, охраны труда, современной рыночной стратегии и др.

Предпринимателям региона помогали создавать сайты, выходить на маркетплейсы, масштабировать бизнес, участвовать в выставках, автоматизировать управленческий контроль и учет пищевой безопасности и многое другое. «В этом году специалисты центра разработали 10 новых комплексных услуг, позволяющих получить целый перечень инструментов, направленных на быстрое достижение результата. Их получателями в 2022 году стали 1300 предпринимателей», – сказал Дмитрий Богданов.

Особое внимание в 2022 году уделялось самозанятым. Для них были организованы программы по наставничеству, ярмарки продукции, мастер-классы и тренинги. Пользователям специального налогового режима предоставляли бизнес-кейсы, включающие маркетинговые услуги, им помогали выводить свою продукцию на маркетплейсы, а также размещать ее на региональной онлайн-витрине. Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 150 тысяч самозанятых, каждый из которых может обратиться в один из центров «Мой бизнес» и подать заявку на получение наиболее актуальных для своего проекта услуг.

Широкий комплекс инструментов сформирован и для молодых предпринимателей. В этом году состоялся конкурс грантов, в котором приняли участие представители бизнеса в возрасте от 14 до 25 лет. Максимальный размер гранта составил 500 тысяч рублей. В качестве первого этапа молодые люди должны были пройти обязательное бесплатное обучение в бизнес-акселераторе «Ты – предприниматель!». После этого участники презентовали свои проекты экспертной комиссии. В результате конкурсного отбора гранты на развитие своего дела получили 52 молодых предпринимателя. В течение календарного года обладатели субсидий должны направить безвозмездные средства на развитие своего дела.

В 2022 году региональный центр «Мой бизнес» неоднократно становился площадкой проведения предпринимательских форумов, иностранных бизнес-миссий, деловых встреч и бизнес-завтраков, конкурсов по предоставлению грантов. Почти каждое мероприятие регионального центра «Мой бизнес» собирает полный зал участников. Здесь предприниматели узнавали об изменениях в законодательстве, обсуждали с представителями власти необходимость тех или иных решений, повышали свою компетентность, завязывали новые деловые знакомства, находили новых партнеров.

«Я увидела рекламу услуг центра «Мой бизнес», стала читать статьи, смотреть эфиры. Для участия в проектах необходимо было зарегистрироваться как самозанятой. После регистрации я поняла, насколько расширились мои возможности! Теперь мои работы можно увидеть на онлайн-витрине самозанятых, созданной на сайте mybiz63.ru. Я прослушала полезные курсы «Продажи и скрипты» и «Секреты успешного запуска на маркетплейсах» от регионального центра «Мой бизнес». Принимала участие в ярмарке для самозанятых», – рассказала основатель мастерской интерьерного декора Ирина Тарасенко.

Каждый предприниматель может обратиться непосредственно в центры «Мой бизнес» или познакомиться с мерами поддержки и подать заявку через региональный портал mybiz63.ru, где максимально собрана информация по всем действующим инструментам. Ежемесячно более 30 тысяч пользователей становятся посетителями сайта. Для более оперативного получения информации создан телеграм-чат «Мойбизнес_63 чат».

Таисия Медведева, производитель детской одежды:
– В центре Мой бизнес мы получали услугу по выходу на маркетплейсы. Нас провели по проторенной дорожке, буквально за руку: специалисты оказали нам консалтинговые услуги, они провели фотосъемку продукции, правильно упаковали и отправили на склад, доработали нашу карточку. Это очень действенный инструмент поддержки, мы смогли избежать многих ошибок.

Александр Чумак, основатель агентства событий «Chumak Event»:
- Помимо очевидной практической пользы работы центров «Мой Бизнес» есть еще один большой плюс - это создание сообщества предпринимателей и единого информационного поля для них. Это заметно и в чатах предпринимателей, и на мероприятиях центра: все знакомятся, общаются, поддерживают друг друга, делятся опытом и кейсами.

 

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