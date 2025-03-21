Социальный контракт помог жителю Самары открыть столярную мастерскую

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Более 1 миллиарда рублей в бюджете Самарской области предусмотрено в этом году на такую меру поддержки, как социальный контракт. С 2025 года данная помощь предоставляется в рамках национального проекта «Семья». С начала года в регионе заключено уже больше тысячи соцконтрактов.

Необходимость сохранения всех действующих мер поддержки, направленных на повышение благополучия людей, ранее отмечал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять», — сообщил глава региона, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области.

Именно благодаря социальному контракту самарский предприниматель Иван Балабай открыл столярную мастерскую, в которой обучает мастерству детей и подростков.

«Я вырос в частном доме, и навык работы с инструментом, с деревом с детства во мне заложен. Идея показалась сама по себе интересной, перспективной. Просто мне захотелось с кем-то поделиться своим опытом, - рассказывает Иван. – Если бы не соцконтракт, то вряд ли бы все это переросло в предпринимательскую деятельность. При такой активной помощи, вот все получилось».

Всё начиналось с небольших мастер-классов для друзей, которые Иван проводил, используя еще отцовские инструменты. Расширить возможности и заодно существенно повысить доход помог социальный контракт. На полученные средства Иван арендовал помещение, закупил необходимое оборудование и материалы. Теперь здесь проходят полноценные курсы по столярному делу для детей и подростков. Ребята мастерят поделки, игрушки и даже небольшие предметы для украшения интерьера.

«Мы делаем чертеж, если он нужен. Потом отпиливаем, зачищаем и приступаем к отделке. Мне нравится этим заниматься, интересно», - делится один из учеников столярной мастерской Алексей Гуров.

Оформить социальный контракт несложно. Для этого нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Специалисты помогут выбрать нужное направление и оформить документы. Социальный контракт можно заключить по нескольким направлениям - открытие своего дела, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы и др.

«Социальный контракт - популярная мера поддержки, которая очень востребована у граждан. Направления самые разные — кто-то открывает парикмахерскую, а кто-то - автомастерскую. Помогаем, консультируем всех, кто хочет его заключить», - говорит Алла Петровская, старший инспектор отдела организации социальных выплат №2 управления по Октябрьскому и Советскому районам ГУСЗН Самарского округа.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области