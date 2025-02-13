Самарским предпринимателям рассказали о нововведениях в законодательстве

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На площадке регионального центра «Мой бизнес» прошёл семинар «Основные изменения в законодательстве 2024-2025: актуальные вопросы, новые возможности, налоговые изменения». В 2025 году вводится ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства.

Вместе с экспертами собственники бизнеса и руководители компаний региона обсудили ключевые изменения в законодательстве, поговорили про корпоративное управление, о налоговых проверках, кроме того познакомились с реальными кейсами и провели бизнес-нетворкинг. Чтобы все желающие могли присоединиться к событию, семинар проводился в гибридном формате – очно и онлайн.

«Существенные изменения по налогообложению, изменения в Законе об акционерных обществах тоже потребуют от нас определенных действий – этот год придётся поработать, - рассказала участница семинара, юрист Ольга Ушмакова. - С удовольствием ходим каждый год на подобные мероприятия, здесь дают точечную и актуальную информацию, основные факты, на что обращаешь внимание, и затем изучаешь детально».

Мероприятие организовано областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес» совместно с компаниями-партнерами.

О необходимости усилить обучающую работу с предпринимателями по самым разным направлениям бизнес-деятельности говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

Разработкой инструментов поддержки в этом направлении занимается областное минэкономразвития. В центрах «Мой бизнес» регулярно проходят образовательные семинары, мастер-классы, практические курсы. Все услуги и предстоящие события аккумулируются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Поддержка субъектов МСП реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.