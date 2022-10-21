Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях

74

Производитель развивающих деревянных пазлов, декоративных объемных карт и головоломок из Самары, резидент индустриального парка «Преображенка» - компания «ВЭЛТ» стала призером Всероссийского конкурса «Экспортер года». Накануне на площадке Международного экспортного форума «Сделано в России» компании вручили награды сразу в трех номинациях. Самарский производитель занял 2 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности», 3 место в номинации «Прорыв года» и 2 место в номинации «Ответственный экспортер ESG». Организатором события выступил Российский экспортный центр.

В этом году в награждении приняли участие победители и призеры в 19 номинациях. Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. По решению комиссии, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

«Наша компания благодарна Правительству Самарской области за те условия, которые предоставлены нам в индустриальном парке «Преображенка». Это помогает предприятию стабильно работать, осваивать новые направления и рынки. Несмотря на сложный год, мы сохранили несколько экспортных направлений и сегодня нацелены активно выстраивать работу с Китаем. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что с поддержкой властей сможем продолжить уверенное развитие», - отметил основатель ООО «ВЭЛТ» Даниил Рахмаков.

Поддержка бизнеса на всех этапах его деятельности, в том числе, при выходе не внешние рынки – одна из приоритетных задач, обозначенных Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в работе областного Правительства.

Перед тем, как производители представили свои достижения на уровне страны, аналогичные конкурсы проводились на уровне Самарской области и Приволжского федерального округа.

«Мы гордимся успехами наших производителей как внутри страны, так и на международной арене, высокими оценками их деятельности. Компания «ВЭЛТ», работающая в промпарке «Преображенка», – это отличный пример современного, развитого производства, продукция которого интересна во многих странах, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Несмотря на сложности, связанные с санкционным давлением, наши предприятия продолжают экспортировать, находят новых партнеров, осваивают рынки дружественных стран. Мы готовы всесторонне помогать им как в организации производственных процессов, так и сопровождать на каждом этапе внешнеэкономической деятельности: от поиска страны и партнеров до заключения экспортного контракта».

Конкурс «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.