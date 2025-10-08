Самарский бизнес представил инновационные проекты на Международном форуме «Биопром»

109

6-7 октября в Геленджике проходит Международный форум «Биопром: промышленность и технологии для человека». Это ключевая площадка страны для диалога государства и бизнеса о будущем российской фармацевтики, биотехнологий и биоэкономики.

В форуме принимает участие делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. Сегодня регион считается одним из центров инноваций и биотехнологического лидерства России.

«В частности, есть разработки и проекты в биомедицине, биофармацевтике и промышленных биотехнологиях. В прошлом году в регионе был создан инновационный кластер медицинских и фармацевтических технологий с участием 65 организаций. Активно работают в направлении биотехнологий наши ведущие вузы», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

Самарская делегация продемонстрировала на форуме передовые разработки региона в области биотехнологий, пищевого производства и фармацевтики. Региональный бизнес презентовал инновационный дыхательный тренажер «Aironic». Свои проекты представили: «Самарский завод медицинских изделий» – первое в России предприятие по производству нитриловых перчаток, а также единственный в стране завод по производству фармацевтических капсул полного цикла «Арсенал Атлета».

«На площадке форума мы представили пакет законотворческих инициатив, направленных на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. Главная инициатива — включение фармацевтической капсулы в Постановление, что позволит российским фармзаводам получать баллы за использование отечественных компонентов и, благодаря этому, иметь доступ к мерам государственной поддержки и преференциям при госзакупках», – рассказал Юрий Кузнецов, генеральный директор завода «Арсенал Атлета», член Генерального совета и Комитета по развитию фармацевтической отрасли «Деловой России».

Бизнес Самарской области также предложил дополнительные меры, направленные на стимулирование развития биотехнологического сектора. Среди них: совершенствование механизмов льготного финансирования и технологической модернизации предприятий, внедрение прозрачных правил контроля качества импортных компонентов, а также расширение программ поддержки инновационных производств и экспорта отечественной фармацевтической продукции. «Всё это формирует комплексный подход к развитию национальной биотехнологической экосистемы и укреплению технологического и лекарственного суверенитета России», – отметила Наталия Медведева, руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга».

На площадке Международного форума также прошли переговоры с потенциальными партнерами, подписан ряд соглашений.

Так, пять ведущих российских компаний, в числе которых «Самарский металлургический завод», подписали соглашение о партнерстве для развития и продвижения экологичных технологий и практик замкнутого цикла. «Мы максимально придерживаемся принципов устойчивого развития и экологии, вовлекая вторичное сырье для изготовления нашей продукции. Опыт и современные технологии позволяют эффективно использовать переработанный алюминий на этапе изготовления ленты. Мы гордимся, что его доля уже сейчас находится на высоком уровне и в среднем превышает 40%. Надеемся, наш совместный проект станет ярким примером реализации бизнесом курса страны на развитие экологичных технологий», – подчеркнул генеральный директор АО «СМЗ» Сергей Бурцев.

Фото: АО «СМЗ»