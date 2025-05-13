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Самарский бизнес может попасть на региональную витрину Wildberries

13 мая 2025 11:43
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Самарский бизнес может попасть на региональную витрину Wildberries

Витрина «Сделано в Самарской области» на маркетплейсе Wildberries запустила свою работу в мае 2025 года. Проект помогает выделить товары региональных производителей в отдельную категорию. Это значит, что покупателю проще найти товары местного производства. Для предпринимателей это отличный способ рассказать о своем уникальном товаре, привлечь внимание широкой аудитории и существенно увеличить объемы продаж.

В разделе «Сделано в Самарской области» представлены уже свыше 280 товаров: одежда, продукты питания, строительные материалы и многое другое.

«Запуск витрины «Сделано в Самарской области» — важный шаг в поддержке наших региональных производителей. Уверены, что онлайн-витрина станет важным инструментом развития местной экономики, позволит предпринимателям увеличить продажи и укрепить позиции своей продукции среди конкурентов», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Подборки товаров производителей для региональных витрин на Wildberries собраны совместно с центрами «Мой бизнес».

Любой производитель, зарегистрированный на маркетплейсе Wildberries, может самостоятельно подать заявку на вступление в раздел «Сделано в России» через портал продавца.

Для этого необходимо: зайти в раздел «Поддержка», выбрать категорию «Другие вопросы», создать новое обращение с темой «Заявка на вступление в раздел «Сделано в России». Каждый запрос рассматривается компанией в течение 30 дней. Товары бренда должны быть оригинальными и произведены в указанном регионе.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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