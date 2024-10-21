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Самарские предприниматели узнали, как вывести свои товары в топ на маркетплейсе

21 октября 2024 17:29
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В региональном центр «Мой бизнес» состоялась конференция «Как выйти в ТОП на Wildberries за 20 дней». 

В региональном центр «Мой бизнес» состоялась конференция «Как выйти в ТОП на Wildberries за 20 дней». 

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее делал акцент на необходимости усилить образовательную работу с предпринимателями - регулярно обучать их инструментам работы на электронных торговых площадках, тем самым расширяя каналы сбыта продукции местных производителей.

«Для предпринимателей размещение товаров на маркетплейсах - это возможность найти новых клиентов уже далеко за пределами региона и даже страны, значительно увеличить объемы реализации своей продукции. В Самарской области работают распределительные центры крупнейших компаний рынка электронной торговли - это значительно снижает затраты на логистику и упрощает доставку продукции на склады», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники мероприятия узнали, как правильно оформлять карточки товара, составлять план продаж, распределять продукцию по складам, работать с выкупами, эффективно настраивать рекламу и многое другое, что поможет им начать бизнес на маркетплейсе. Обучение прошло по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Я уже была на подобном мероприятии в центре «Мой бизнес», и всегда такие события очень информативны и полезны. Самая большая проблема селлеров на меркеплейсах - это когда они завозят товар и не могут его продать. Как раз об этом, в том числе, шла речь на конференции. Спикер подробно рассказал, как пользоваться инструментами для аналитики продаж. Большей частью из них мы пользуемся, а новые – применим в работе», - рассказывает участница конференции Наталья Калачанова.

«Как говорится, тот, кто хочет чего-то добиться - он всегда учится. И лучше учиться именно у тех, кто уже добился высоких результатов. Конкретно, есть вопрос по своей карточке товаров. Хочется получить оценку сильных и слабых сторон от опытных селлеров, посоветоваться», - делится слушатель Андрей Нестеров.

На обучении своим опытом со слушателями – предпринимателями и самозанятыми -  делились эксперты с большим опытом работы на маркеплейсах.

«Для выхода в топ продаж нужен пошаговый алгоритм действий. Во-первых, нужно сделать качественное описание, правильную и красивую фотосессию. Во-вторых, грамотно распределить товар по складам. Выделить три склада и отгрузить в процентном соотношении: 50, 40 и 10 процентов продукции. И обязательно запускать поисковую и авторекламу», - перечислил спикер и предприниматель Руслан Галеев.

С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» региона - они работают в каждом городском округе.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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