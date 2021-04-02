Самарская область среди лидеров по оказанию  поддержки малому и среднему предпринимательству и самозанятым

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1 апреля представители министерства имущественных отношений Самарской области приняли участие в рабочем совещании, организованном АО «Корпорация «МСП» в формате видеоконференции.

В ходе встречи обсуждались промежуточные итоги исполнения участниками федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», а также были рассмотрены наиболее часто возникающие вопросы.

Дирекция АО «Корпорация «МСП» в своем докладе подчеркнули важность мероприятий, направленных на оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.

С 2020 года законодателем установлена возможность оказания мер поддержки самозанятым гражданам, условия и порядок которой должны быть отражены в нормативных (правовых) актах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Самарская область является одним из регионов – лидеров, активно реализующих мероприятия, направленные на выполнение федеральных проектов. На сегодняшний день на территории нашего региона и муниципальных образований сформированы и утверждены прогнозные планы дополнения перечней регионального и муниципального имущества и предоставления имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, по которым уже ведется работа.

Вместе с тем успешно осуществляется реализация мероприятия по предоставлению объектов из перечней регионального и муниципального имущества самозанятым гражданам.

В целом по Российской Федерации субъектам МСП и самозанятым гражданам на льготных условиях предоставлено порядка 26 тысяч объектов государственной и муниципальной собственности, свободно и готово для передачи бизнесу – 34 тысячи единиц.

Корпорацией МСП подготовлены материалы для проведения в регионах офлайн маркетинговых кампаний для бизнеса по презентации объектов для предпринимателей в формате роуд-шоу. Предполагается, что такие встречи позволят рассказать о возможностях имущественной поддержки, а также организовать моментальную обратную связь между властью и бизнесом.

По результатам совещания приняты решения, направленные на достижение целей национального проекта по МСП по предоставлению объектов публичной собственности субъектам МСП и самозанятым гражданам за счет расширения состава льготного имущества и реализации системного комплекса рассмотренных мероприятий.