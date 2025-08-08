Я нашел ошибку
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом

8 августа 2025 13:44
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом

В Самарской области работает делегация Корпорации развития Нижегородской области во главе с генеральным директором Игорем Ищенко. Официальные гости уже посетили ряд ключевых производств, университетов, познакомились с работой преференциальных инвестиционных площадок.

Необходимость наращивания межрегионального сотрудничества неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Самарская область имеет успешный опыт сотрудничества с другими регионами во многих отраслях, активно кооперирует с другими промышленными центрами России. Кооперации должно быть много», — ранее отмечал Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность». 

На совещании в Правительстве Самарской области стороны обсудили вопросы формирования комфортного инвестиционного климата, развития промышленных площадок и реализации крупных инфраструктурных проектов в разных сферах, в том числе - в сфере науки и образования.

Генеральный директор «Корпорации развития Самарской области» Иван Манаев представил нижегородским коллегам инвестиционный и экономический потенциал губернии, а также те направления, в которых регионы могут взаимодействовать.

«Мы обсудили много вопросов, в том числе касающихся деятельности Корпорации развития как специализированной организации по работе с инвесторами. Познакомились с практиками наших коллег, договорились о дальнейшем интенсивном взаимодействии. Кроме того, планируем в этом году посетить Нижегородскую область большой региональной делегацией», - подвел итоги встречи Иван Манаев.

«Мы видим действительно очень удачные практики, которые в Самарском регионе реализованы. И хотели бы, чтобы эти практики нашли свое продолжение, в том числе у нас, в Нижегородской области. Мы отметили участие в коммерциализации разработок медицинского университета. Это заслуживает уважения и масштабирования в других регионах страны», - отметил Игорь Ищенко.

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

