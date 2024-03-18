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При этом отмечается рост востребованности финансовой поддержки.
Региональный бизнес поддержали на 53,4 миллиарда рублей
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Региональный бизнес поддержали на 53,4 миллиарда рублей

18 марта 2024 15:36
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При этом отмечается рост востребованности финансовой поддержки.

Общий объем финансовой поддержки предпринимателей Самарской области по итогам 2023 года составил 53,4 млрд рублей. Такую информацию предоставило областное минэкономразвития. В итоговый показатель вошли действующие программы господдержки, среди которых микрозаймы и поручительства Гарантийного фонда Самарской области, финансовые продукты регионального Фонда развития промышленности, гранты для молодых и социальных предпринимателей, а также программы Корпорации МСП.

При этом отмечается рост востребованности финансовой поддержки. Так, в 2022 году общий объем предоставленных средств составил 42,1 млрд рублей. А начиная с 2020 года общий объем средств, которые получили представители малого и среднего бизнеса, превысил 182 млрд рублей.

Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание поддержке бизнеса и формированию комфортного делового климата в регионе.

«Региональные и федеральные инструменты финансовой поддержки демонстрируют свою актуальность и среди начинающих, и среди опытных предпринимателей. Они помогают комфортно стартовать в бизнесе, уверенно масштабировать свое дело, запускать новые производства, а значит создавать рабочие места и развивать родной регион, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Чтобы подобрать наиболее подходящие программы, отвечающие задачам конкретного проекта, я приглашаю всех обращаться в центры «Мой бизнес» - для удобства предпринимателей такие площадки работают во всех городских округах».

По информации Минэкономразвития России, с 2020 года объем финансовой поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» составил более 6 трлн рублей.

«Доступные финансовые инструменты наиболее востребованы у бизнеса. Компании, работающие с привлечением таких инструментов, показывают более высокие темпы роста прибыли и расширения штата. С 2020 года более 6 трлн рублей составил объем финансовой поддержки бизнеса через льготные кредитные программы, микрозаймы и гарантийную поддержку. Эти средства помогли бизнесу пройти турбулентные зоны прошлых лет и сохранять уверенное развитие», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Узнать о действующих мерах господдержки самозанятые и предприниматели могут в центрах «Мой бизнес», работающих на территории Самарской области, а также на едином портале господдержки mybiz63.ru.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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