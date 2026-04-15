В марте в Самаре цены на новостройки перешли от роста к стагнации

Нейросеть Алиса AI изучила стоимость квадратного метра строящегося жилья в российских городах с населением более 500 тысяч человек — данные для анализа взяты из Поиска Яндекса по квартирам. В среднем по этим городам медианная стоимость квадратного метра в новостройках практически не изменилась за месяц — она снизилась всего на 0,4% и составила 178 000 рублей. При этом в десяти городах стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует (изменения не превышают 0,5%), а в девяти цены снизились.

На рынке новостроек городов-миллионников медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке также не изменилась (-0,1% за месяц) и составила 205 000 рублей.

В марте 2026 года стоимость квадратного метра в новостройках Самары стагнировала (+0,4%) и составила 146 000 рублей, тогда как в феврале наблюдался рост — +1,3% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке продолжила расти (+2,4%) и достигла 8,4 млн рублей. Опережающий темп роста полной стоимости объясняется увеличением медианной площади квартир в продаже — до 59,5 кв. м. По медианной площади квартир в новостройках Самара занимает первое место среди городов-миллионников: здесь продаются самые просторные квартиры.

Городами с населением более 500 тысяч человек, где была зафиксирована наиболее высокая медианная стоимость квадратного метра в новостройках, стали Москва (533 000 рублей), Санкт-Петербург (321 000 рублей), Казань (261 000 рублей), Балашиха (240 000 рублей) и Нижний Новгород (206 000 рублей).

По данным нейроанализа Алисы AI, с начала года в четверти городов с населением более 500 тысяч человек снижение цен фиксировалось как минимум два месяца подряд. В частности, в Челябинске медианная стоимость квадратного метра в первом квартале 2026 года снизилась на 4,3% — до 163 000 руб. за кв. м, в Санкт-Петербурге на 3,1% — до 321 000 руб. за кв. м, в Волгограде и Уфе на 2% — до 126 000 и 173 000 руб. за кв. м соответственно. В марте рынок перешел к умеренной коррекции после январского роста и февральского замедления: число городов со снижением цен увеличилось, а отрицательная динамика стала более устойчивой.