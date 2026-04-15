В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 квартал 2026 года

В мероприятии приняли участие начальник Управления по работе с личным составом УТ МВД России по ПФО полковник полиции Андрей Чугунов, председатель Думы г.о.Сызрань Сергей Митко, заместитель руководителя аппарата администрации г.о.Сызрань Владимир Миронов, председатель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Виктор Крупеня, личный состав линейного отдела.

За 1 квартал 2026 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 446 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. По итогам рассмотрения которых возбуждено 32 уголовных дела, при этом раскрываемость увеличилась до 67,5 %.

Снизилось количество преступлений, связанных с кражами чужого имущества всех форм собственности (на 12,5%), особо тяжких преступлений (на 16%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 25%).

По итогам 1 квартала окончено расследованием и направлено в суд 1 уголовное дело, относящееся к категории нераскрытых преступлений прошлых лет.

За 3 месяца 2026 года сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на стационарных объектах и в пассажирских поездах выявлено 10 фактов изъятия наркотических средств. Возбуждено 2 уголовных дела, привлечено к административной ответственности за незаконный оборот наркотиков 7 граждан (ст.6.8 КоАП РФ), за потребление наркотических средств и психотропных веществ (ст.6.9 КоАП РФ) - 8 граждан.

На территории обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте не зарегистрировано убийств, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.

Сотрудниками Сызранского линейного отдела привлечен к административной ответственности 641 гражданин. Наложено штрафов на сумму 239 тысяч рублей.

Заместитель руководителя аппарата администрации г.о.Сызрань Владимир Миронов от имени Главы г.о.Сызрань Сергея Володченкова выразил благодарность за активное участие и содействие в обеспечении общественного порядка во время проведения массовых городских мероприятий. Отдельно отмечено, что значительная протяжённость обслуживаемого участка требует профессионального подхода к поддержанию правопорядка на данной территории.

Председатель Думы г.о.Сызрань Сергей Митко поблагодарил за добросовестную службу, а также отметил высокую эффективность работы сотрудников Сызранского линейного отдела.

В завершение мероприятия сотрудникам Сызранского линейного отдела были присвоены очередные звания и ведомственные награды.