В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Ночь 15 апреля стала самой тёплой в Москве в XXI веке
Ночь 15 апреля стала самой тёплой в Москве в XXI веке
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 квартал 2026 года
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 квартал 2026 года
В марте в Самаре цены на новостройки перешли от роста к стагнации
В марте в Самаре цены на новостройки перешли от роста к стагнации
Самарцы рассказали о компенсационном пакете мечты
Самарцы рассказали о компенсационном пакете мечты
В СамГМУ открывается новая специальность «Медицинская биофизика»
В СамГМУ открывается новая специальность «Медицинская биофизика»
Банки за первые три месяца 2026-го закрыли 483 офиса
Банки за первые три месяца 2026-го закрыли 483 офиса
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 квартал 2026 года

В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 квартал 2026 года

В мероприятии приняли участие начальник Управления по работе с личным составом УТ МВД России по ПФО полковник полиции Андрей Чугунов, председатель Думы г.о.Сызрань Сергей Митко, заместитель руководителя аппарата администрации г.о.Сызрань Владимир Миронов, председатель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Виктор Крупеня, личный состав линейного отдела.

За 1 квартал 2026 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 446 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. По итогам рассмотрения которых возбуждено 32 уголовных дела, при этом раскрываемость увеличилась до 67,5 %.

Снизилось количество преступлений, связанных с кражами чужого имущества всех форм собственности (на 12,5%), особо тяжких преступлений (на 16%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 25%).

По итогам 1 квартала окончено расследованием и направлено в суд 1 уголовное дело, относящееся к категории нераскрытых преступлений прошлых лет.

За 3 месяца 2026 года сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на стационарных объектах и в пассажирских поездах выявлено 10 фактов изъятия наркотических средств. Возбуждено 2 уголовных дела, привлечено к административной ответственности за незаконный оборот наркотиков 7 граждан (ст.6.8 КоАП РФ), за потребление наркотических средств и психотропных веществ (ст.6.9 КоАП РФ) -   8 граждан.

На территории обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте не зарегистрировано убийств, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.

Сотрудниками Сызранского линейного отдела привлечен к административной ответственности 641 гражданин. Наложено штрафов на сумму 239 тысяч рублей.

Заместитель руководителя аппарата администрации г.о.Сызрань Владимир Миронов от имени Главы г.о.Сызрань Сергея Володченкова выразил благодарность за активное участие и содействие в обеспечении общественного порядка во время проведения массовых городских мероприятий. Отдельно отмечено, что значительная протяжённость обслуживаемого участка требует профессионального подхода к поддержанию правопорядка на данной территории.

Председатель Думы г.о.Сызрань Сергей Митко поблагодарил за добросовестную службу, а также отметил высокую эффективность работы сотрудников Сызранского линейного отдела.

В завершение мероприятия сотрудникам Сызранского линейного отдела были присвоены очередные звания и ведомственные награды.

Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
592
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
807
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
776
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
790
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
1210
