Предприниматели Безенчукского района способствуют улучшению качества жизни сельчан

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Предприниматели Безенчукского района способствуют улучшению качества жизни сельчан

6 октября 2025 10:37
172
Предприниматели Безенчукского района способствуют улучшению качества жизни сельчан

Сегодня бизнес не только осваивает новые направления, запускает производства, предлагает востребованные услуги, но и вносит свой вклад в улучшение жизни в родном регионе.

Так, предпринимательская инициатива жителей Безенчукского района способствует стабильному развитию родной территории. Предприниматели реализуют общественные, социальные проекты, формируют благоприятную среду для жизни в муниципальном районе.

Возглавляет Союз предпринимателей Безенчукского района Джамиля Тажбаева. Предпринимательница работает в цветочном бизнесе уже более 16 лет. Рассказывает, что увлечение цветами началось еще в студенческие годы. Сначала была наемным сотрудником, позже стала собственником бизнеса. Сейчас в Безенчуке насчитывается два магазина, один специализируется на срезанных цветах, подарках, второй – с упором на товары для сада и огорода.

«Сейчас мы запустили садовую площадку, к весне она заработает в полную мощь. Будем продавать в большом объеме саженцы. Также в планах расширение нашего магазина, хотим установить большой холодильник для срезанных цветов», – рассказывает руководитель цветочной студии «Ammi».

Как председатель Союза, Джамиля Тажбаева вместе с другими бизнес-деятелями реализует общественно значимые проекты в родном районе. Одна из последних инициатив – полицейский класс ГАИ в пгт. Осинки, где дети изучают правила дорожной безопасности, проводят просветительские акции, а старшеклассники – получают профессиональную ориентацию от сотрудников ведомства.

«Я возглавила Союз в этом году, и меня поразило, сколько у нас крутых, отзывчивых предпринимателей. Они не только развивают свой бизнес, но и активно участвуют в жизни района. В планах у нас заниматься социальными, экологическими проектами, благоустройством, много внимания уделять молодому поколению. Хотим рассказывать им о предпринимательстве, проводить мастер-классы, наглядно показывая, чем занимаемся», – дополняет Джамиля.

В свою очередь, государство готово поддерживать предпринимателей в реализации их бизнес-проектов. Так, центры «Мой бизнес», которые работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», обеспечивают бизнес-сообщество необходимой информацией, проводят образовательные мероприятия, помогают с подбором инструментов господдержки, необходимых для запуска или расширения своего дела.

Вся информация о мерах господдержки, а также адреса центров «Мой бизнес» размещены на едином портале mybiz63.ru.

Источник фото: Минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
166
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
454
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
495
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
630
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
632
Весь список