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Правительство Самарской области сохранит все льготные программы для бизнеса

4 марта 2022 15:13
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Сегодня ГФСО предлагает пять антикризисных финансовых продуктов, актуальных и для начинающих, и для более опытных предпринимателей.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов озвучил решение о сохранении льготных условий помощи бизнесу со стороны региональных институтов финансовой поддержки предпринимателей – Гарантийного фонда и Государственного фонда развития промышленности, несмотря на повышение ключевой ставки Центральным банком.

На заседании штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова, состоявшегося 28 февраля, глава региона призвал сохранить стабильность и темпы развития всех отраслей, влияющих на качество жизни граждан губернии.

- По итогам совещания с губернатором, принято решение оставить неизменными условия предоставления финансовой поддержки бизнесу Гарантийным фондом Самарской области. Специалисты фонда рассмотрят заявку и озвучат решение в течение одного рабочего дня. С 2022 года мы предусмотрели возможность подачи документов в электронном формате.

Сегодня ГФСО предлагает пять антикризисных финансовых продуктов, актуальных и для начинающих, и для более опытных предпринимателей. Ставка по ним не превышает 5,625% годовых. Максимальная сумма микрозайма составляет 5 млн рублей, оформить который можно на срок до двух лет. Для начинающих предпринимателей и социально-ориентированного бизнеса ставка составляет всего лишь 1% годовых.

Государственный фонд развития промышленности Самарской области предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. Максимальная сумма займа составляет 15 млн рублей, оформить который можно на срок до пяти лет. Минимальная ставка – всего 2% годовых.

Теги: Акценты

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