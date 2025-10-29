«ПИР Экспо 2025»: самарский бизнес представил коллективный стенд на Международной выставке 

90

Масштабная выставка индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» проводится в московском «Крокус Экспо» с 27 по 30 октября. Крупнейшее профессиональное мероприятие для индустрии HoReCa в России объединяет ведущих производителей, поставщиков и экспертов. В выставке принимают участие более 760 компаний из России и других стран.

На коллективном стенде Самарской области, организованном при поддержке областного минэкономразвития и регионального центра «Мой бизнес», представлены: производители корпоративной формы для HoReCa ООО «Швейная Фабрика ПРОФИ ДРЕСС», производители и поставщики сладких десертов ТМ СВИТТИ ООО «АЛЬЯНС», дизайнерское озеленение объектов HoReCa ООО «ЛЕТО».

Руководитель швейной фабрики «ПРОФИ ДРЕСС» Руслана Сукаева в ноябре прошлого года была участником личного приема предпринимателей. Такие приемы проводятся по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в министерствах и муниципальных администрациях.

Руслана Сукаева обратилась на личный прием к врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Антону Емельяненко с инициативой разместить региональный стенд на выставке «ПИР Экспо». По ее словам, это значительно поможет отраслевым компаниям в расширении клиентской базы и дальнейшем развитии. Организатором участия производителей в крупнейшем отраслевом событии стал минэкономразвития региона.

«Это прекрасная возможность для нас показать свою конкурентоспособность и высокое качество продукции, ориентированную на индустрию гостеприимства. В составе коллективного стенда выставка открывает возможности для установления полезных контактов и заключения выгодных договоров», – подчеркнула Руслана Сукаева.

Для экспонентов и гостей выставки подготовлена обширная деловая программа, где лидеры мнений и практики индустрии гостеприимства передают свой опыт, предоставляя стратегические решения для бизнеса. На площадках выставки пройдут более 350 лекций, сессий, семинаров и мастер-классов. В создании программы принимают участие более 700 экспертов.

«Участие в отраслевых выставках – одни из наиболее востребованных и эффективных инструментов для выхода предприятий на новые рынки и расширения географии поставок своей продукции. Уверен, что представители региональных компаний получат максимальную пользу от участия: обменяются опытом с коллегами, проведут перспективные деловые встречи и заключат новые контракты», – подчеркнул зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Производители Самарской области могут принять участие в других отраслевых выставках на территории России в 2025 году. Уточнить подробности и обсудить возникающие вопросы о подготовке к предстоящим выставкам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211, заполнить заявку на получение услуги можно на сайте mybiz63.ru.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области