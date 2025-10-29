Я нашел ошибку
Главные новости:
Разработан проект на расчистку II этапа озерного комплекса.
В Самаре завершилась расчистка озёр Старицы Дубовый Ерик
В МЧС подчеркнули, что подобные случаи происходят нередко.
Тучный россиянин застрял в ванне на пять дней
На площадках выставки пройдут более 350 лекций, сессий, семинаров и мастер-классов. В создании программы принимают участие более 700 экспертов.
«ПИР Экспо 2025»: самарский бизнес представил коллективный стенд на Международной выставке 
Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплочённость и волю к победе.
Сотрудники полиции региона приняли участие в соревнованиях по мини-футболу
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
«ПИР Экспо 2025»: самарский бизнес представил коллективный стенд на Международной выставке 

29 октября 2025 15:34
90
На площадках выставки пройдут более 350 лекций, сессий, семинаров и мастер-классов. В создании программы принимают участие более 700 экспертов.

Масштабная выставка индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» проводится в московском «Крокус Экспо» с 27 по 30 октября. Крупнейшее профессиональное мероприятие для индустрии HoReCa в России объединяет ведущих производителей, поставщиков и экспертов. В выставке принимают участие более 760 компаний из России и других стран.

На коллективном стенде Самарской области, организованном при поддержке областного минэкономразвития и регионального центра «Мой бизнес», представлены: производители корпоративной формы для HoReCa ООО «Швейная Фабрика ПРОФИ ДРЕСС», производители и поставщики сладких десертов ТМ СВИТТИ ООО «АЛЬЯНС», дизайнерское озеленение объектов HoReCa ООО «ЛЕТО».

Руководитель швейной фабрики «ПРОФИ ДРЕСС» Руслана Сукаева в ноябре прошлого года была участником личного приема предпринимателей. Такие приемы проводятся по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в министерствах и муниципальных администрациях. 

Руслана Сукаева обратилась на личный прием к врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Антону Емельяненко с инициативой разместить региональный стенд на выставке «ПИР Экспо». По ее словам, это значительно поможет отраслевым компаниям в расширении клиентской базы и дальнейшем развитии. Организатором участия производителей в крупнейшем отраслевом событии стал минэкономразвития региона. 

«Это прекрасная возможность для нас показать свою конкурентоспособность и высокое качество продукции, ориентированную на индустрию гостеприимства. В составе коллективного стенда выставка открывает возможности для установления полезных контактов и заключения выгодных договоров», – подчеркнула Руслана Сукаева. 

Для экспонентов и гостей выставки подготовлена обширная деловая программа, где лидеры мнений и практики индустрии гостеприимства передают свой опыт, предоставляя стратегические решения для бизнеса. На площадках выставки пройдут более 350 лекций, сессий, семинаров и мастер-классов. В создании программы принимают участие более 700 экспертов.

«Участие в отраслевых выставках – одни из наиболее востребованных и эффективных инструментов для выхода предприятий на новые рынки и расширения географии поставок своей продукции. Уверен, что представители региональных компаний получат максимальную пользу от участия: обменяются опытом с коллегами, проведут перспективные деловые встречи и заключат новые контракты», – подчеркнул зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Производители Самарской области могут принять участие в других отраслевых выставках на территории России в 2025 году. Уточнить подробности и обсудить возникающие вопросы о подготовке к предстоящим выставкам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211, заполнить заявку на получение услуги можно на сайте mybiz63.ru.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

