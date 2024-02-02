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Областные муниципалитеты перенастроят работу с малым бизнесом

2 февраля 2024 16:11
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Профильную стратегическую сессию по взаимодействию с предпринимателями организовало областное минэкономразвития .

Профильную стратегическую сессию по взаимодействию с предпринимателями 1 февраля 2024 года организовало областное минэкономразвития на площадке регионального центра «Мой бизнес». В ней приняли участие представители всех муниципальных образований региона.

Благодаря системной работе областного Правительства по созданию комфортных условий для бизнеса и личному участию губернатора Дмитрия Азарова, начиная с 2021 года Самарская область стабильно входит в первую десятку регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

«Мы выстроили активное взаимодействие с бизнесом на уровне регионе, но не менее важной является работа с предпринимателями на уровне муниципалитетов. Подобные встречи позволяют оценить сильные и слабые стороны каждой территории, определить перспективные направления, новые ниши, актуальные инструменты информирования бизнеса о мерах господдержки, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В ноябре прошлого года мы уже проводили подобную стратегическую сессию по повышению инвестиционной привлекательности и работе с инвесторами. Под нашим руководством муниципалитеты сегодня актуализируют концепции инвестиционного развития, разбирают допущенные ошибки и формируют пошаговые планы этой работы».

Для встречи был выбран формат тренинга. В течение дня сотрудники муниципальных администраций общались и обменивались опытом, своими наработками по взаимодействию с предпринимательским сообществом, чтобы ответить на ключевой вопрос: что сделать, чтобы улучшить взаимодействие с бизнесом?

Чтобы мероприятие было максимально полезным, участников разделили на группы, каждой из которых определили свое направления для детальной проработки. Все они связаны с реализацией нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Это вовлечение молодежи в предпринимательство, работа с социальным бизнесом, поиск новых инструментов информирования предпринимателей и др. На каждом этапе участников сопровождали модераторы – представители министерства, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса и приглашенные предприниматели. Такой подход позволил посмотреть на диалог бизнеса и власти с двух сторон и определить наиболее эффективные варианты совместной работы.

Выработанные инструменты участники уже завтра начнут применять на практике, адаптируя для своего муниципалитета. Подобные встречи планируется сделать регулярными.

«В Отрадном работа с бизнесом идет на систематический основе, мы одними из первых в регионе открыли центр «Мой бизнес» и сейчас он пользуется большой популярностью. Мы уделяем малому бизнесу большое внимание, ведь это люди с особым складом ума – они открывают новые направления, создают новые рабочие места, - отметил Николай Бышкин, заместитель главы Отрадного по экономике и финансам. – Стратегическая сессия объединила кураторов направления развития предпринимательства. Это уникальная возможность проговорить с коллегами волнующие вопросы, выработать новые механизмы решения наших общих задач».

«Мероприятие было очень полезным, ведь мы здесь делимся своим опытом и получаем колоссальный опыт своих коллег. Специфика муниципалитетов настолько разная, и, тем не менее, у каждого есть свои наработанные практики, которые очень помогают в нашей общей дальнейшей работе. Сегодня я узнала о сервисах, которые активно использует бизнес, и которые мы также можем использовать для информирования наших предпринимателей», – подчеркнула директор центра «Мой бизнес» городского округа Кинель Татьяна Зезина.

«Мы собираемся крайне редко и очное общение очень важно для нас, ведь в неформальном общении рождаются ценные идеи, идет обмен практиками. Стратегическая сессия – некая тренировка для нас. Мы становимся лучше, сильнее и полезнее для бизнеса», – отметил заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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