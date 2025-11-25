«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона

120

4 и 5 декабря 2025 года в Самарской области на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоится традиционный предпринимательский форум «Мой бизнес 63». Ежегодное бизнес-событие в этом году будет посвящено самым актуальным инструментам и стратегиям развития бизнеса.

«Ежегодно на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы подвести предварительные итоги года, обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний – для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов. Приглашаем предпринимателей Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме. Уверены, что это будет максимально интересно и полезно», - обратился к предпринимателям заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.

В течение двух дней участники форума вместе с экспертами разберут изменения налогового законодательства, финансовые стратегии, возможности внедрения ИИ, перспективы участия локальных брендов в креативных проектах региона, также в рамках форума пройдет традиционная новогодняя встреча «О бизнесе по-женски».

В числе спикеров форума - представители региональных министерств и ведомств, федеральные и региональные предприниматели, которые уже применяют самые актуальные инструменты в своем бизнесе и задают тренды.

К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, самозанятые, инвесторы, экспортеры, топ-менеджеры и собственники компаний, заинтересованные в успешном развитии своих проектов.

Форум пройдет 4 и 5 декабря на площадке регионального центра «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Заявку на участие можно подать по ссылке: https://forum.mybiz63.ru/.

Фото: Минэкономразвития Самарской области