Креативный бизнес губернии примет участие в конкурсе грантов

157

Минэкономразвития Самарской области объявило о старте приема заявок на конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Предприниматели, работающие в творческих сферах, могут получить грант до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов. 18+

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы её вклад в развитие области становится все больше и больше. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.

«Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона, а создаваемые условия позволяют таким проектам успешно развиваться и давать возможность самореализации для творческих и инициативных команд. Уверены, что творческие, перспективные проекты с нашей поддержкой смогут стать примером успешного бизнеса в своей сфере», — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В конкурсном отборе могут принять участие могут ИП и юридические лица, которые получили сертификат о прохождении обучения для креативных индустрий. Подать документы для участия можно до 14 ноября включительно.

Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% -средства предпринимателя, 75% - средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования, сырья, расходных материалов, паушальный платеж, оплату услуг по обучению, участию в выставках, производству продукции, на изготовление и монтаж вывесок и другие направления.

Узнать подробнее о порядке проведения конкурса можно по ссылке: promote.budget.gov.ru/public/min...

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области