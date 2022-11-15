Главная продукция фермы в селе Малая Каменка Красноярского района – овечье молоко

121

Овцеводы в основном производят шерсть и мясо, а главная продукция фермы в селе Малая Каменка Красноярского района – молоко.

Овцеводческое предприятие молодое, здесь одновременно строятся помещения, ведется воспроизводство поголовья. Ежедневно получают стабильные надои – около 150 литров вкусного и полезного овечьего молока.



– Строительство фермы было продиктовано тем, что на сыроварне в Тольятти мы этим летом открыли новую линию сыра из овечьего молока – пекорино. А так как молочным овцеводством по всей стране занимаются единицы, решили сами производить сырье. Так сказать, замкнули цикл – сами производим молоко, сами перерабатываем и реализуем, – рассказывает руководитель проекта Мнацакан Бостанчян.

Фото: пресс-служба правительства СО