Гарантийный фонд Самарской области помог предпринимателям привлечь рекордные 3,2 млрд рублей

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В Самарской области в 2022 году региональный Гарантийный фонд помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь 3,2 млрд рублей. Это рекордный показатель работы ГФСО.



Активная финансовая поддержка предпринимателей региона стала возможна благодаря решению губернатора Дмитрия Азарова о докапитализации Фонда на 640 млн рублей в 2020 году и выделении дополнительных 160 млн рублей на программы ГФСО в 2022 году.



«Гарантийный фонд Самарской области работает с предпринимателями по двум направлениям: предоставляет льготные микрозаймы до 5 млн рублей и государственные гарантии для получения кредитов в коммерческих банках. Ставки по программам ГФСО не превышают 5,6% годовых, они не поднимались даже в условиях роста ключевой ставки Центробанка. Всего в 2022 году ГФСО выдал 302 микрозайма и 122 поручительства.», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Сегодня в Фонде действуют несколько программ предоставления микрозаймов: для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Плательщики налога на профессиональный доход и социальный бизнес могут оформить микрозайм по минимальной ставке - всего 1% годовых.



Полученные средства предприниматели Самарской области направили на развитие своего дела, масштабирование и расширение бизнеса, реализацию новых проектов.



«В 2022 году мы сохранили программу для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, ставка по которой составляет всего лишь 1% годовых, - подчеркнула генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина. – Общий объем выданных микрозаймов вырос на 53% по сравнению с 2021 годом».



«Благодаря программе Гарантийного фонда мы получили льготные средства, на которые приобрели аттракцион виртуальной реальности и открыли VR-парк в одном из торговых центров Самары. Для начинающего бизнеса важна доступность финансирования, ведь в банках, особенно в нынешних реалиях, взять займ очень сложно», - рассказала руководитель ООО «ВР-Поволжье» Кристина Щербакова.

Фото: департамент информационной политики СО