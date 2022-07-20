До 1 августа самозанятые региона могут подать заявку на участие в программе «Бизнес-наставник»

68

Принять участие в программе смогут 35 самозанятых. Это позволит им повысить эффективность своих бизнес-проектов за счет взаимодействия с наставниками - профессионалами в сфере предпринимательства.



«Мы регулярно запускаем новые, актуальные инструменты поддержки наших начинающих предпринимателей, решивших попробовать свои силы в бизнесе с регистрации в статусе самозанятого. Это приносит свои большие результаты – сегодня в Самарской области зарегистрировано более 125 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Наша системная работа получает высокие оценки на федеральном уровне - на прошлой неделе Минэкономразвития России отметило регион наградой за лучшие в стране практики по поддержке самозанятых».



Программа «Бизнес-наставник» продлится 9 недель. За это время участникам помогут разобраться с проблемами и точками роста их проектов, увеличить прибыль, научат их взаимодействовать с клиентами и подрядчиками. Знакомство с инструментами работы опытных и успешных коллег позволит избежать многих ошибок и выстроить правильную стратегию развития.



Наставниками выступают предприниматели из Москвы, Самары, Липецка и Сызрани.

Главным условием участия является регистрация самозанятого в Самарской области. Отбор в программу проходит на конкурсной основе, количество мест ограничено. Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Самарской области.