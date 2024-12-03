Более 45 тысяч самарцев присоединились к онлайн-марафону «Мой бизнес — мое будущее»

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Масштабный онлайн-марафон «Мой бизнес — мое будущее» для предпринимателей России состоялся в ноябре и собрал более 1 млн просмотров. Среди самых активных зрителей – жители Самарской области, наш регион вошел в ТОП-4 по количеству просмотров. Марафон состоялся при поддержке Минэкономразвития РФ, в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступила АНО «Национальное агентство «Мой бизнес».



В течение недели участники погружались в самые актуальные для бизнеса темы — от цифровизации процессов и эффективного маркетинга до работы с кадрами, финансовыми инструментами и нейросетями. В эфирах марафона выступили 45 экспертов, среди которых предприниматели, представители крупнейших российских компаний, маркетплейсов и банков, а также профессионалы из креативных индустрий.



«Мы объединили на одной площадке знания и опыт крупного бизнеса, известных специалистов и предпринимателей, чтобы дать самую актуальную и необходимую информацию бизнесу для успешного развития своего дела», — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.



Прямые эфиры, посвященные возможностям для предпринимателей, стали самыми популярными по количеству просмотров, на втором месте — управление кадрами, замыкают тройку маркетинг и сбыт.



Напомним, что по уровню развития сферы предпринимательства Самарская область входит в десятку лучших регионов России. В регионе за 9 месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество субъектов МСП увеличилось на 3,7%, численность занятых в сфере МСП – на 5,3%, количество самозанятых – на 33,5%. Региональные меры поддержки охватывают все сферы деятельности и жизненные циклы бизнеса. Для того, чтобы разобраться в многообразии инструментов поддержки и подобрать наиболее подходящие, предприниматели могут обращаться в центры «Мой бизнес».