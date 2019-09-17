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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарцев приглашают сделать прививку против гриппа

17 сентября 2019 14:41
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Вакцина уже поступила в лечебные учреждения губернии, где работают 320 прививочных кабинетов и созданы 990 прививочных бригад.
«Золотая осень» - лучшее время для вакцинации. Вакцина уже поступила в лечебные учреждения губернии, где работают 320 прививочных кабинетов и созданы 990 прививочных бригад. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская, обратившись к жителям губернии с призывом защитить себя от заболевания, опасного своими осложнениями.

Эксперты сообщили, что в этом году от гриппа будет привит каждый второй житель области. Традиционно особое внимание уделяется вакцинации детей с 6 месяцев, беременных женщин, пожилых людей старше 60 лет, пациентов, страдающих хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, диабетом, болезнями легких. В обязательном порядке прививаются сотрудники учреждений, чьи профессии связаны с общением с большим количеством людей. Это медицинские работники, преподаватели, сотрудники сферы транспорта и обслуживания.

Специалисты советуют позаботиться о своем здоровье всем самарцам. Так, по словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, в прошлый эпидемический сезон было привито более 1,5 миллиона жителей губернии, поэтому эпидемический процесс заболеваемости ОРВИ и гриппом характеризовался низкой степенью интенсивности. «Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия, - отметила Светлана Валерьевна. – А список возможных осложнений обширный – пневмония, ринит, синусит, поражения почек, оболочек головного и спинного мозга и другие. Поэтому необходимо ежегодно повторять вакцинацию против гриппа».

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Сочинская предупредила жителей губернии, что при первых признаках болезни заниматься самолечением не следует. Пациент не может сам отличить, гриппом он заболел или ОРЗ, ОРВИ. Поэтому при симптомах заболевания – высокой температуре, головной и мышечной болях, судорогах следует немедленно вызвать врача, только медицинский работник определит, какие лекарственные средства помогут облегчить состояние и повлиять на вирус.

Главный детский инфекционист Самарской области, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик пояснил, что инфекция гриппа всегда наступает неожиданно, в течение 15-20 минут у человека могут проявиться опасные симптомы. Особенно тяжело переносят грипп дети, поэтому Сергей Михайлович порекомендовал родителям ограничить посещение с детьми торговых центров, кинотеатров, где наиболее вероятна опасность заразиться инфекцией: вирус легко разлетается от инфицированного человека на расстояние 6-8 метров.

После прививки в течение 2-3-х недель сформируется иммунитет, который защитит человека от опасных осложнений.

Замминистра обратилась к работодателям Самарской области с призывом позаботиться о здоровье сотрудников и провести вакцинацию в своем трудовом коллективе, передает пресс-служба минздрава СО.
 
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Комментарии



Здравоохранение
17 сентября 2019  14:41
Вакцина уже поступила в лечебные учреждения губернии, где работают 320 прививочных кабинетов и созданы 990 прививочных бригад.
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