В Самаре мужчина полтора года жил в квартире с трупом матери

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Тело пожилой жительницы Самары обнаружили в одном из домов на улице Свободы в областной столице. Оно пролежало там долгое время.



- По факту обнаружения мумифицированного тела мы проводим проверку. По предварительным данным, женщина умерла еще летом 2019 года. Смерть не носила криминальный характер. Чтобы узнать причину, мы назначили судебно-медицинское исследование, - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.



Известно, что в квартире с телом женщины жил ее сын. А обнаружил его пришедший к владельцу жилья гость. Сейчас все детали выясняются, передает sova.info.

Фото: pixabay