Задержан начальник ростовского главка ФСИН и его заместители
13 ноября 2019 19:20
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Он уточнил, что будет возбуждено уголовное дело. По его словам, позже Даххаеву и его замам могут предъявить и другие обвинения, связанные с коррупцией.
"Работали они все, видно, вместе, был слаженный коллектив. Я думаю, что материалов и оснований для задержания у следственных органов накопилось в полном объеме. Также об этом проинформирована прокуратура", - отметил Валерий Максименко.
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
По информации СМИ, сейчас в служебных кабинетах начальника ГУ ФСИН по Ростовской области и двух его заместителей идут обыски.
Фото: соцсети
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