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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Задержан начальник ростовского главка ФСИН и его заместители

13 ноября 2019 19:20
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Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
Начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей подозревают в разглашении государственной тайны, передает РИА Новости. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

Он уточнил, что будет возбуждено уголовное дело. По его словам, позже Даххаеву и его замам могут предъявить и другие обвинения, связанные с коррупцией.

"Работали они все, видно, вместе, был слаженный коллектив. Я думаю, что материалов и оснований для задержания у следственных органов накопилось в полном объеме. Также об этом проинформирована прокуратура", - отметил Валерий Максименко.

Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.

По информации СМИ, сейчас в служебных кабинетах начальника ГУ ФСИН по Ростовской области и двух его заместителей идут обыски. 



Фото:   соцсети
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Комментарии



Закон
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Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
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