Во Флориде казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга
24 мая 2019 22:55
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65-летнего преступника казнили с помощью ввода смертельной инъекции. Как отмечает агентство, казнь провели спустя несколько часов, после того как Верховный суд США отклонил его прошение об отсрочке приведения приговора в исполнение.
Суд приговорил его к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Позднее он признался в убийстве еще семи и изнасиловании по меньшей мере 40 женщин.
Все эти преступления Лонг совершил в начале 1980-х годов. Его удалось поймать, после того как одна из его жертв смогла сбежать. 17-летняя Лиза Маквей обратилась в полицию и сообщила приметы насильника, после чего правоохранительные органы задержали Лонга.
Как отмечает Reuters, эта казнь стала восьмой по счету на территории США в текущем году.
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