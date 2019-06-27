Верховный суд разрешил лишать водительских удостоверений за нечитаемые номера
27 июня 2019 15:44
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Так, по статье 12.2, в которой указывается о наказании за нечитаемые номера, говорится, что если водитель специально закрыл автомобильный номер или его часть, то суд может назначить штраф в размере 5 тысяч рублей или лишить его прав. Но для применения такой меры наказания инспектор ДПС должен доказать суду, что автомобилист умышленно спрятал госномер. Так, например, на фото должно быть видно, что машина чистая, а номер грязный. Если же госномер нечитаемый из-за грязи или снега при движении по дороге, то водителя можно наказывать только штрафом в размере 500 рублей. В случаях, когда водитель специально удаляет часть номера, подкрашивает отдельные элементы или подчищает их, то такие действия нужно расценивать как управление автомобилем с подложными номерами. Наказание за такое нарушение – лишение прав сроком до двух лет.
Также в пленуме дается разъяснение по ситуациям с установкой нештатных ксеноновых ламп. Если производится установка ксенона в фары, не предназначенные для этого, то водителей стоит наказывать не по ч.3 ст 12.5 КоАП (лишением прав), а по ч.1 ст.12.5 КоАП (штраф в размере 500 рублей).
Кроме того в документе описывается тема наказания в случаях выезда на обочину с нарушением ПДД. Есть случаи, когда водители при движении по обочине сталкивались с машинами, поворачивающими направо из основного ряда. Водители-обочечники затем пытались доказать, что ехали прямо, не меняя траекторию движения, и были главными. Верховный суд разъясняет, что подобного права у нарушителей, движущихся по обочине, нет. Им никто не должен уступать дорогу, так как они двигаются с нарушением ПДД. Также не следует уступать дорогу в случае, если автомобиль едет во встречном направлении по односторонней улице, если автомобиль выезжает на перекресток на запрещенный сигнал светофора.
Разъясняются также нюансы использования статьи 12.24 КоАП, по которой предусмотрено наказание для водителей, спровоцировавших ДТП с пострадавшими. Водитель не может быть одновременно виновником ДТП и потерпевшим, разъясняет Верховный суд. То есть если водитель по своей вине врезался в дерево и получил при ударе травмы (других пострадавших при этом нет), то в суд материалы по статье 12.24 КоАП не должны передаваться.
Также в пленуме указывается, что суд имеет право проверить информацию о подготовке врача или фельдшера и наличие лицензии медицинского учреждения, где проверяются водители.
Еще одно важное техническое уточнение касается случаев буксировки автомобиля на тросе. Водитель, находящийся за рулем буксируемого на тросе автомобиля должен выполнять все обязанности. Исключения возможны только для случаев с жесткой сцепкой.
В случаях, когда у водителя истек срок лишения прав, но он не выполнил все требования для их возврата, то попытка сесть за руль автомобиля может быть расцениваться по ч.1 ст.12.7 КоАП, то есть водителя могут оштрафовать на 15 тысяч, если после лишения прав он не прошел тест на знание ПДД, не оплатил все штрафы и не предоставил необходимую медсправку.
Еще одно важное уточнение касается случаев, когда суд принимает решение в отношении водителей, оставивших место ДТП. Суды должны определять вину водителя, умысел его действий и учитывать характер наезда, локацию повреждений и их размер. Это особенно актуально для случаев, когда водители ненамеренно царапают другие автомобили на парковках и, не зная об этом, уезжают, фактически тем самым покидая место ДТП.
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