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В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух детей при опрокидывании надувного батута

4 июня 2019 22:34
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Эксплуатировался надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей: при скорости ветра более 8м/с и ненадлежащем закреплении балластной системы надувного батута.
Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

1 июня 2019 года обществом с ограниченной ответственностью эксплуатировался надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей: при скорости ветра более 8м/с и ненадлежащем закреплении балластной системы надувного батута.

В результате чего произошло опрокидывание батута и травмирование двух малолетних детей, 2011 и 2013 года рождения.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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