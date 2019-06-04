В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух детей при опрокидывании надувного батута

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1 июня 2019 года обществом с ограниченной ответственностью эксплуатировался надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей: при скорости ветра более 8м/с и ненадлежащем закреплении балластной системы надувного батута.В результате чего произошло опрокидывание батута и травмирование двух малолетних детей, 2011 и 2013 года рождения.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области