В Тольятти полицейские задержали пассажира автомобиля со свертком гашиша

94

В ходе беседы с полицейскими, находившийся в салоне пассажир заметно нервничал, чем и привлек внимание стражей правопорядка. Полицейские приняли решение досмотреть мужчину. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых, в кармане брюк пассажира были обнаружены свертки с веществом растительного происхождения.Госавтоинспекторы передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, доставили в территориальный отдел полиции.Установлено, что изъятым является гашиш, массой более 2 грамм, что относится к значительному размеру.Подозреваемый пояснил полицейским, что наркотики хранил для личного употребления. Данная версия сейчас проверяется сотрудниками органов внутренних дел.Возбужденно уголовное дело. Максимальное наказание -лишение свободы на срок до трех лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.