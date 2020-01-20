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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти полицейские задержали пассажира автомобиля со свертком гашиша

20 января 2020 14:52
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Возбужденно уголовное дело.
Сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в Тольятти остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «Granta».

В ходе беседы с полицейскими, находившийся в салоне пассажир заметно нервничал, чем и привлек внимание стражей правопорядка. Полицейские приняли решение досмотреть мужчину. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых, в кармане брюк пассажира были обнаружены свертки с веществом растительного происхождения.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, доставили в территориальный отдел полиции.

Установлено, что изъятым является гашиш, массой более 2 грамм, что относится к значительному размеру.

Подозреваемый пояснил полицейским, что наркотики хранил для личного употребления. Данная версия сейчас проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Возбужденно уголовное дело. Максимальное наказание -лишение свободы на срок до трех лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 
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Комментарии


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