В Самарской области пойдут под суд члены организованной группы за сбыт наркотиков
10 февраля 2020 17:25
104
В ходе следствия установлено, что в период с ноября 2015 года по март 2018 года жители Самарской области - мужчины 1985 и 1987 года рождения и женщина 1985 года рождения, являющиеся близкими родственниками, создали организованную группу, члены которой совершили ряд преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ.
Организаторы, разработав схему совершения преступлений, определили роли участников группы, согласно которым каждый выполнял строго отведенную ему функцию.
Согласно разработанной схеме совершения преступлений, незаконный сбыт наркотических средств осуществлялся на территории города Самары путем помещения наркотических средств в специально оборудованные тайники.
Благодаря слаженной работе сотрудников следствия и оперативных служб полиции удалось установить и собрать в полном объеме доказательную базу для привлечения к ответственности семи жителей Самарской области, возрастом от 27 до 42 лет. Шестеро из них заключены под стражу и у одного - мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято наркотическое средство – героин, общей массой более 1,5 кг.
Участникам группы, предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 228-1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах».
В настоящее время, 15 уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
10 февраля 2020 19:07
Водителя арестовали на семь суток. Закон
60
10 февраля 2020 18:53
Речь идет о людях, которым не только отказали в праве на соответствующие льготы, но и обвинили в мошенничестве при получении статуса «ликвидатора». Закон
63
10 февраля 2020 18:00
Они получали от представителей организаций взятки на общую сумму 765 тысяч рублей за бездействие при выявлении на предприятии нарушений требований пожарной... Закон
71
10 февраля 2020 17:25
15 уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
103
8 февраля 2020 22:05
Теперь 53-летним Вячеславом Паюковым занимаются полиция и СК. Закон
469
7 февраля 2020 21:35
Прокурор запросил для экс-замначальника областного управления Росгвардии 14 лет строгого режима и штраф в 630 млн рублей. Закон
765
7 февраля 2020 18:54
Проверку также начали областная прокуратура совместно с управлением Росздравнадзора и главк Следственного комитета. Закон
487
Происшествия
10 февраля 2020 12:03
На территории села Новый Буян от АЧС погибли 5 кабанов, содержащихся в неволе. Происшествия
180
10 февраля 2020 11:59
Около 20 российских туристов пострадали. Происшествия
173
10 февраля 2020 11:52
Пострадал пассажир вазовской легковушки. Происшествия
167
Криминал
10 февраля 2020 09:56
Оперуполномоченный деньги не взял и доложил руководству. Криминал
156
10 февраля 2020 09:12
Они звонят и сообщают, что в ближайшее время закроют банковский счет. Криминал
190
8 февраля 2020 12:29
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Криминал
1014
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
611
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2462
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
948
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2021
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1545
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1138
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
354
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1151
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1641
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1653
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1971
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3094
Мероприятия