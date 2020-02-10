В Самарской области пойдут под суд члены организованной группы за сбыт наркотиков

104

В ходе следствия установлено, что в период с ноября 2015 года по март 2018 года жители Самарской области - мужчины 1985 и 1987 года рождения и женщина 1985 года рождения, являющиеся близкими родственниками, создали организованную группу, члены которой совершили ряд преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ.Организаторы, разработав схему совершения преступлений, определили роли участников группы, согласно которым каждый выполнял строго отведенную ему функцию.Согласно разработанной схеме совершения преступлений, незаконный сбыт наркотических средств осуществлялся на территории города Самары путем помещения наркотических средств в специально оборудованные тайники.Благодаря слаженной работе сотрудников следствия и оперативных служб полиции удалось установить и собрать в полном объеме доказательную базу для привлечения к ответственности семи жителей Самарской области, возрастом от 27 до 42 лет. Шестеро из них заключены под стражу и у одного - мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято наркотическое средство – героин, общей массой более 1,5 кг.Участникам группы, предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 228-1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах».В настоящее время, 15 уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области