В Самаре управляющий микрорайоном предстанет перед судом за получение взятки

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По версии следствия, в 2019 году обвиняемый получил от заместителя директора общества с ограниченной ответственностью, которое занимается обслуживанием многоквартирных домов, в качестве взятки 135 тысяч рублей, от предполагаемой суммы взятки в размере 270 тысяч рублей, за организацию проведения собраний собственников жилых помещений, а так же за оказание влияния на принятие собственниками решения о выборе в качестве обслуживающей организации указанное ООО.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Куйбышевского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.