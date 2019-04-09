В Самаре судебный пристав за получении взятки предстанет перед судом

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По версии следствия, 14 декабря 2018 года обвиняемый получил от гражданки взятку в виде денег в размере 60 тысяч рублей, за не вынесение по исполнительным производствам, возбужденным в отношении указанной женщины, постановлений о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, а также за прекращение самих исполнительных производств без законных оснований.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района Самары для рассмотрения по существу.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.