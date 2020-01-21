В Самаре судебный пристав лишился свободы на пять лет за получение взятки

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Установлено, что 4 июля 2019 года Казаков получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде денег на сумму 500 тысяч рублей, состоящих из денежных средств в размере 50 тысяч рублей, а также муляжа денежных средств в сумме 450 тысяч рублей, за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в его служебные полномочия - прекращение исполнительного производства по взысканию с ООО задолженности в размере более 1 миллиона рублей.Приговором суда Казакову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей в доход государства, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области