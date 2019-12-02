В Самаре начали прессовать контрабандистов дешевого казахского бензина

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В основу уголовного дела лег инцидент более чем полугодовой давности. В конце февраля 2019 года на АЗС в Красном Яре задержали фуру Scania с полуприцепом-бензовозом ГРАЗ, заполненным бензином. Собственником фуры оказалось башкортостанская компания «ННК «Экспорт», стоимость изъятого бензина — более 1 млн руб. Спустя несколько месяцев правоохранители сочли, что топливо, являющееся стратегически важным ресурсом (бензин экологического класса не выше К2), незаконно перемещено через границу Таможенного союза — из Республики Казахстан в РФ. Было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого может стать Денис Андреев — один из руководителей башкирской фирмы-нарушителя.В Башкортостане есть две компании с названием «ННК «Экспорт». Связующее звено между фирмами — бизнесмен Данил Башаров, который был собственником одного «ННК «Экспорт» (сейчас фирма принадлежит Александру Прокудину) и до сих пор владеет другим. У одной из этих фирм есть филиал в Актюбинской области Республики Казахстан. Не исключено, что подследственная фура ехала как раз оттуда.Случай с фурой ННК «Экспорт» — не единственный. Недавно самарская таможня сообщила о задержании под Орском фуры с бензином стоимостью 1,4 млн руб., ехавшей из Казахстана. Не исключено, что подобных уголовных дел в перспективе будет больше. Это связано с тем, что казахские власти официально запретили вывоз бензина в Россию. И объявили о предстоящем повышении налогообложения топлива. Пока оно почти вдвое дешевле, чем на территории России.