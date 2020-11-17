Суд приговорил к 6 годам лишения свободы экс-главу СОФЖИ

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Во вторник, 17 ноября, суд Самарского района областной столицы вынес приговор теперь уже бывшему главе регионального фонда жилья и ипотеки Реналю Мязитову и директору строительной компании "Евроальянс" Евгению Вагнеру.



- Реналя приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч. Время, которое он провел в СИЗО в период следствия, зачли как "день за полтора". В результате осталось три года лишения свободы. Мы будем обжаловать приговор во все возможные инстанции, - рассказала супруга осужденного Наталья Мязитова.



Евгения Вагнера приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч. Ему также зачтут срок пребывания в СИЗО.



Бизнесмена обвиняли в мошенничестве, а экс-главу СОФЖИ - еще и в двух эпизодах злоупотребления полномочиями.



Напомним, по версии следствия, в 2015 году Мязитов, представляя СОФЖИ, заключил с фирмой Вагнера "Евроальянс" договор на снос нескольких строений в военном городке № 94 в Самаре. За это Мязитов перевел 1,8 млн рублей из бюджета. Но правоохранители посчитали, что позже он получил еще около 59 млн рублей для подготовки территории под жилую застройку и якобы в эту сумму включил и те 1,8 млн, которые уже переводил фирме Вагнера.



Кроме того, Мязитова обвинили в мошенничестве при создании Прибрежного парка в Тольятти в 2015 году. По версии обвинения, он убедил руководство СОФЖИ передать землю созданному ООО "Прибрежный парк" на условиях, которые не были выгодны бюджету. Выгодополучателями считают фирмы ООО "РосРазвитиеСибирь" и "Сибирское песчаное карьероуправление".



Третий эпизод, в котором обвинили Мязитова, касается покупки земель бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре. Следователи посчитали, что участок стоил 143 млн рублей, но Мязитов отдал за него 200 млн.



Вину они не признавали. Адвокаты, в частности, настаивали, что Мязитов важные решения принимал не сам, а исполнял распоряжения попечительского совета и правления фонда передает sova.info.

Фото: Ксения Штефан / sova.info