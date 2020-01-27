Суд Тольятти впервые в истории региона огласил приговор уроженцам цыганской диаспоры
27 января 2020 17:44
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Происшествие с инвалидом-колясочником из Тольятти Ильдусом Хаметовым датировано ноябрем 2018 года. 39-летний Хаметов со своей сожительницей Артемовой ехал на инвалидной коляске к дому №41 на улице Тополиной, в котором они живут. Далее события описала г-жа Артемова: на инвалида, у которого ампутированы обе ноги, набросилась группа лиц, внешне похожих на представителей цыганской диаспоры. Хаметова затолкали в белый «Рено Логан» и увезли в неизвестном направлении.
Артемова пошла в полицию, странным случаем занялся областной отдел по борьбе с оргпреступностью. Довольно скоро личности похитителей установили: ими оказались уроженцы Чапаевска Роман Дойко и Александр Иванов и гражданин Молдовы Георги Ибриан.
Дойко, которому в этом году исполняется 35 лет, ранее был судим за кражу. В Россию он переехал в 2016 году, живет в Чапаевске в частном доме на улице Чапаева с супругой и детьми. За сравнительно недолгую жизнь Дойко нажил шестерых детей в возрасте от 17 лет до 1 года. Двое из них живут с бывшей женой Дойко в Крыму.
Иванов также был судим — по статье 105 УК РФ (убийство). Третий причастный к похищению — Ибриан — имел в РФ временную регистрацию до февраля 2019 года и жил на съемной квартире в доме №267ж на улице Стара-Загора в Самаре.
Потерпевший Ильдус Хаметов также был судим — за кражу и наркотики. По данным полиции, похищенного Хаметова вывезли сначала в дом Дойко в Чапаевске, затем в съемное жилье Ибриана в Самаре. С инвалидом вели разъяснительную работу и убеждали заняться попрошайничеством в интересах похитивших его лиц. В итоге всех участников похищения задержали, инвалида освободили и возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека».
За время расследования уголовного дела Ибриан примирился с потерпевшим, выплатив ему 70 тыс. рублей, и стал по делу свидетелем, а Иванов умер. В итоге до приговора довели только Дойко.
Дело о похищении инвалида слушалось судьей Автозаводского суда Тольятти Юлией Гадельшиной и 24 января вышло на этап оглашения приговора. Дойко признан виновным и получил 6 лет колонии строгого режима. Уголовное преследование Иванова прекращено в связи со смертью обвиняемого.
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