Структуры холдинга «Медитек» попали в уголовное дело

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Самые острые проблемы Туренко связаны сейчас с компанией «Райдсистемс». Организация является непосредственной частью бизнеса Алексея Туренко, построенного на поставках лекарственных препаратов, диагностических и хирургических перчаток, а также других медицинских изделий. В его структуру также входят компании «Т2А», «Медитек», «Самарский завод медицинских изделий».На фоне анонсированного запуска «Самарского завода медицинских изделий» в 2019 году «Райдсистемс» развернула региональную экспансию. Всего в прошлом году она заключила 126 контрактов на общую сумму 106 млн рублей. В число заказчиков вошли бюджетные учреждения из Самарской, Брянской, Саратовской, Томской, Омской, Калужской областей, а также Пермского края, Башкортостана и т.д. Принимая участие в торгах, компания откровенно демпинговала, предлагая цены вдвое ниже рыночной оптовой цены.Аттракцион невиданной щедрости продолжался недолго. Гром не заставил себя ждать, и столь же быстро, как фирмы набирали заказы, они стали их терять.Уже осенью 2019 года заказчики один за другим стали отказываться от поставок «Райдсистемс» и ТД «СЗМИ». К концу 2019 года стало понятно и за счет чего «Райдсистемс» могла обеспечивать свой ценовой демпинг. Правоохранительные органы обнаружили по месту регистрации компании цех по переупаковке медицинских изделий. По информации Росздравнадзора, они оказались аналогичными тем, что ранее поставлялись заказчикам «Райдсистемс». При этом на индивидуальных упаковках продукции отсутствовала заводская маркировка, обнаружились признаки «кустарной» печати даты изготовления и срока годности.Вскоре Куйбышевский межрайонный отдел СУ СК РФ по Самарской области возбудил в отношении «Райдсистемс» уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а» ч. 2 ст. 238.1 «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».