Снег и наледь стали причиной повреждения красного седана Lexus GS350

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Основанием для претензий стало повреждение автомобиля Мокрушина Lexus GS350, на крышу которого в феврале 2019 года упал снег и наледь.Иномарка была припаркована у одного из домов, обслуживаемых ТСЖ «Наш дом». Экспертиза установила, что снег и наледь сошли с балконного козырька 10-го этажа. Причем тут г-н Лиманский — из судебного решения не совсем понятно, но, видимо, речь идет о балконе именно его квартиры. Известно, что ранее бывший мэр с семьей проживал в нескольких объединенных квартирах на шестом и седьмом этажах в доме №7 на улице Владимирской.Мокрушин потребовал от ТСЖ и Лиманского возместить ему 386 тыс. рублей — стоимость восстановительного ремонта машины, расходы на экспертизу и юридическую помощь. Железнодорожный райсуд и апелляционная инстанция Самарского областного суда решили, что балконные козырьки должна чистить управляющая компания, а собственник квартиры не при чем. В итоге иск удовлетворили лишь частично — суд обязал возместить ущерб ТСЖ «Наш дом». Лиманский Г.С. за повреждение иномарки платить не будет.69-летний Георгий Лиманский был мэром Самары с 1997 по 2006 год, затем его сменил на этом посту Виктор Тархов. Сейчас старший Лиманский — совладелец ТРК «СКАТ» и компании «Теленет», председатель совета общественного движения «Самара православная», атаман станичного казачьего общества «Станица Волжская посольская».Фото из открытых источников