Самарский областной фонд жилья и ипотеки задолжал за коммунальные услуги
2 февраля 2020 17:35
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В декабре в арбитраж обратилась управляющая компания «Жилуниверсал», потребовав с СОФЖИ 14,9 тыс. рублей. А 9 января 2020 заявление в суд поступило от управляющей компании «21 век», которой фонд должен 11,8 тыс. рублей. Решений по делам пока нет.
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