Шаповалов проиграл налоговой

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Общество с ограниченной ответственностью «Примула», принадлежащее «арабскому самарцу» Алексею Шаповалову, похоже, окончательно проиграло судебное разбирательство по поводу недоимки в налоге, заплаченном в 2018 году за территорию рядом с торговым центром «МегаМебель» на Партизанской, 17, передает zasekin.ru.

На этой территории расположены торговые ряды. И в 2019 году компания даже привела зонирование участков соответствие с фактическим использованием. Но в 2018 году бухгалтерия предприятия насчитала за площадь в 9 799 квадратных метров с кадастровой стоимостью (по мнению специалистов «Примулы») 65 477 212 рублей, 982 157 рублей налога.

Однако представители ФНС с ними не согласились и, учитывая фактическое использование, которое в 2018 году отличалось от зонирования, «поправили» кадастровую стоимость до 103 480 869,65 рубля, а недоимку по налогу — в 570 055 рублей. А кроме того назначили 32 512,13 рубля пени и 17 016,5 рубля штрафа. Для компании, подконтрольной Алексею Шаповалову, вряд ли эти деньги катастрофичны, но, видимо, это дело принципа, потому что, пройдя через два суда нижней инстанции, «Примула» добралась до Поволжского арбитражного суда в Казани. Но тот оказался непреклонен: в 2018 году фактическое использование не соответствовало зонированию – значит, налоговики все посчитали верно.

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