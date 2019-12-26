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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Отцу и сыну Арашуковым продлили срок ареста до 30 января

26 декабря 2019 22:44
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В ходе заседания стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела.
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца — экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, а также третьего фигуранта дела — Николая Романова — до 30 января, передает life.ru.

— Выслушав доводы сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Рауфу Арашукову, Раулю Арашукову и Николаю Романову, — сказала судья.

В ходе заседания стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела. Ещё по одному делу по такой же статье проходят мать и сестра экс-сенатора. Они покинули Россию и объявлены в розыск.

Экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда 30 января этого года. Ему предъявили обвинение по трём статьям.

А Арашуков-старший был арестован 31 января на два месяца по обвинению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Против него сегодня возбудили три новых уголовных дела. 



Фото:    ТАСС / Сергей Бобылев
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Комментарии


Закон
26 декабря 2019  22:44
В ходе заседания стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела.
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