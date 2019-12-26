Отцу и сыну Арашуковым продлили срок ареста до 30 января
26 декабря 2019 22:44
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— Выслушав доводы сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Рауфу Арашукову, Раулю Арашукову и Николаю Романову, — сказала судья.
В ходе заседания стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела. Ещё по одному делу по такой же статье проходят мать и сестра экс-сенатора. Они покинули Россию и объявлены в розыск.
Экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда 30 января этого года. Ему предъявили обвинение по трём статьям.
А Арашуков-старший был арестован 31 января на два месяца по обвинению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Против него сегодня возбудили три новых уголовных дела.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
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