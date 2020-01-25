Начальнику отдела загранпаспортов миграционной службы СО не простили тайные банковские транзакции
25 января 2020 18:34
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В версии подполковника, в апреле 2019 года он подал рапорт на увольнение по выслуге лет, выслал в главк по почте служебное удостоверение, жетон с личным номером, нагрудный знак, попрощался с коллегами. В версии ответчика — ГУ МВД РФ по Самарской области — г-н Орлов был уволен в мае 2019 года в связи с утратой доверия, передает «СО» ОНЛАЙН.
Причиной стали данные о доходах и имуществе за 2015–2017 годы, поданные Орловым в отношении себя и супруги. Его данные сверили с информацией, предоставленной банком, и установили, что на счеты жены подполковника в 2014–2016 годах поступали непонятные денежные суммы, превышающие общий доход супругов за тот же период. А в 2017 году на счет супруги пришла сумма, превышающая общий доход семьи в 2015–2017 годах. Выписки о движении денежных средств по вышеуказанному счету в 2016 и 2017 годах к справке о доходах не прилагались.
Уточнять источники поступления денег в ГУ МВД не стали, но Орлова на всякий случай уволили. Подполковник пошел в суд и проиграл спор в первой и апелляционной инстанциях.
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