Москалькова изучит дело Устинова, осужденного за нападение на омоновца

6

Тверской суд Москвы ранее в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал."Ко мне поступили обращения такие, но они не имеют материалов. Я сейчас запросила материалы, которые могли бы дать возможность мне изучить эту тему поподробнее, сделать свои выводы и составить соответствующее ходатайство в адрес прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы", - сказала Москалькова журналистам в понедельник после открытой лекции для студентов РГСУ.Омбудсмен добавила, что редко сталкивается с практикой, когда суд отказывает в приобщении видеоматериала к делу.Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.