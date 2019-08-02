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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Мосгорсуд оставил под арестом главу "Тольяттихимбанка" Александра Попова

2 августа 2019 14:58
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Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов.
Басманный районный суд Москвы 29 июля продлил до 1 ноября арест председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова, сообщил РАПСИ старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета (СК) РФ Михаил Туманов, передает rapsinews.ru.

Попов был арестован 31 мая в аэропорту «Внуково», откуда собирался вылететь в Тбилиси. Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов. Другие обвиняемые — совладельцы химкомбината «Тольяттиазот» Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец швейцарской компании Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Гражданин США Сергей Махлай является единоличным владельцем 100% акций «Тольяттихимбанка».

Согласно постановлению Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела от 16 мая, участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005-2013 года совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовало подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Напомним, что Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля заочно приговорил к реальным тюремным срокам находящихся за рубежом Владимира и Сергея Махлаев, Королева, Циви и Рупрехта по уголовному делу, возбужденному в конце 2012 года. Они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), которое нанесло ущерб в 85 миллиардов «Тольяттиазоту» и его акционерам. В ходе рассмотрения дела обвинению удалось доказать, что в период с 2008 года по 2011 год на предприятии была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами швейцарским компаниям Nitrochem Distribution и Ameropa, принадлежащим Андреасу Циви.

На судебном процессе по делу о мошенничестве были установлены факты, которые будут иметь ключевое значение для нового уголовного дела об организации преступного сообщества. В частности, стало известно, что именно Попов руководил реализацией незаконных финансовых схем, которые позволяли выводить средства «Тольяттиазота» на заграничные счета офшорных компаний, а также обеспечил функционирование «черной кассы», откуда прошедшие процедуры легализации и обналичивания деньги направлялись в том числе на коррупционные цели. Таким образом, действия Попова, как считает следствие, позволяли организованной группе не только совершать преступления, но и скрывать их.

Также было установлено, что именно Попов руководил схемой незаконного вывода активов с «Тольяттиазота». Под его контролем в период с 2005 года по 2010 год. были проведены нескольких сотен сделок, в результате чего завод лишился агрегата аммиака N7, который перешел в собственность контролируемого Андреасом Циви ООО «Томет». Реальная рыночная стоимость сооружений вместе со всем оборудованием составляла 10 миллиардов рублей. «Томет» же получил имущество «Тольяттиазота» всего за 100 миллионов рублей. В 2010 году «Тольяттиазот» потерял еще и производство метанола — установка мощностью в 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком была незаконно продана тому же «Томету» за 132 миллиона рублей. Ущерб предприятию от этой сделки превысил 200 миллионов рублей.

Кроме того, в 2008 году Попов, как считают в СК РФ, участвовал в финансовых операциях, позволивших членам ОПС недоплатить налоги на прибыль на общую сумму 320 миллионов рублей. Их суть заключалась в том, что два подконтрольных обвиняемым ООО продали их же сообщникам принадлежащие фирмам акции «Тольяттиазота» по заниженной в сотни раз цене.

Во время рассмотрения ходатайства об аресте Попова в Басманном суде представитель СК РФ отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».

Находясь в СИЗО, Попов пошел на активное сотрудничество со следствием и начал давать признательные показания, касающиеся структуры преступного сообщества и распределения функций внутри него. 


Фото:  © РАПСИ
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Комментарии



Закон
2 августа 2019  14:58
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