Экс-депутата Чапаевска за "заказ" мужа будут судить присяжные

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Бывшего депутата ЛДПР из Чапаевска Наталью Гурьянову и ее подругу Екатерину Абызову будут судить присяжные. Женщин обвинили в организации заказного убийства.



Напомним, их задержали в конце января 2020 года. По версии следствия, подруги попросили знакомого по имени Дмитрий организовать убийство мужа Гурьяновой. С предполагаемым киллером женщины встретились в кафе 20 января. Дмитрию предложили совершить преступление за 400 тысяч рублей. Мужчина ответил согласием. Ему передали данные о месте проживания жертвы, его машине, работе и маршрутах следования.



27 января Дмитрию, который уже действовал в рамках оперативного эксперимента, передали 200 тысяч в качестве аванса. Сразу после этого нагрянули оперативники ФСБ. Уголовное дело возбудили по факту приготовления к заказному убийству. Женщин отправили под арест.



У Гурьяновой с супругом был совместный бизнес в сфере пассажирских перевозок. Она являлась директором ООО "Рус-Авто". По сведениям сайта гордумы Чапаевска, у нее в совместной собственности с супругом были автобусы предприятия, а также дом, снегоход, "казанка" и "Митсубиси". Нежелание делить имущество при разводе могло стать мотивом преступления. В уголовном деле будет разбираться суд Самарского района областной столицы. Гурьянова попросила, чтобы в процессе участвовали присяжные.



- Это ходатайство удовлетворили. На 22 декабря назначили формировании коллегии присяжных, - рассказали в прокуратуре Самарского района, передает sova.info.

Фото из открытых источников