Двое следователей подмосковного управления СК задержаны за миллионную взятку
20 июля 2019 17:08
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— Задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королёву и Мытищи по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей, — уточнила она.
По версии следствия, правоохранители незаконно получили вознаграждение за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП. Петренко подчеркнула намерение СК уделять особое внимание чистоте своих рядов и жёстко пресекать коррупцию в государственных и правоохранительных органах.
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