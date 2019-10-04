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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Чиновник кинельского КУМИ подделал документы на земельные участки и сам придумал им кадастровые номера

4 октября 2019 20:43
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Возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения свободы.
Правонарушение совершено Юрием Заруцким во время работы на посту и.о. начальника муниципального отдела архитектуры и градостроительства, передает «СО» ОНЛАЙН.

Ранее сотрудники полиции установили, что в конце января 2019 года, находясь у здания МФЦ Кинеля, чиновник, «с корыстной целью получения выгоды в виде части земельного участка в поселке Культура сельского поселения Кинельский», незаконно предоставил гражданке Пономаревой некие фиктивные документы. Спустя полтора месяца после события преступления, в марте 2019 года, СК возбудил по материалам полицейской проверки уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Сейчас обвинения в адрес г-на Заруцкого более детализированы. Обстоятельства преступных деяний чиновника установлены при расследовании уголовного дела по статье «Коммерческий подкуп». Выяснилось, что в ноябре 2018 года и.о. начальника муниципального отдела архитектуры и градостроительства внес заведомо ложные сведения в официальные документы посредством изготовления документов фиктивных.

В фиктивных документах были данные о двух участках земли в поселке Культура общей площадью 0,75 гектара, причем, Заруцким даже были присвоены им несуществующие кадастровые номера — 62.22.1503001.728 и 63.22.1503001.745. Публичная кадастровая карта не дает сведений о существовании подобных участков.

В отношении Юрия Заруцкого возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения свободы. 
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Комментарии



Закон
4 октября 2019  20:43
Возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения свободы.
Чиновник кинельского КУМИ подделал документы на земельные участки и сам придумал им кадастровые номера
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