Бизнесмен и политик Минахмет Халиуллов сделал все, чтобы стать фигурантом уголовного дела

103

Халиуллова задержали осенью 2018 года, когда стало ясно, что он один из 11 подрядчиков, плативших «откаты» областному ФКР в лице его экс-главы Михаила Архипова. В то же время Халиуллов стал единственным из этих 11-ти, кого привлекли к уголовной ответственности. И по словам Александра Супруна, Халиуллов «сам себя закопал».«Задержание Архипова вызвало большой резонанс, дело широко освещалось в СМИ, в результате чего к нам потянулись другие подрядчики ФКР с заявлениями по аналогичным противоправным фактам в отношении них со стороны обвиняемых. Этого не сделал Минахмет Халиуллов, следствием чего стало возбуждение уголовного дела в отношении него самого. Если бы он поступил, как другие подрядчики ФКР, пришел бы к нам добровольно и рассказал, что его поставили в такие условия, при которых он вынужден платить откаты Архипову, то к нему бы не было претензий, поскольку в таком случае на него бы распространялось примечание к статье Уголовного кодекса и он подлежал освобождению от уголовной ответственности. Прочие заявители заняли правильную позицию, и стали по делу Архиповых свидетелями», — рассказал Супрун. В его версии, у Халиуллова «не нашлось хорошего защитника, который подсказал бы, как в данной ситуации необходимо поступить, чтобы избежать негативных последствий». Поэтому Халиуллов — на тот момент спикер Промышленного райсовета — ушел в глухую оборону, отрицал факт сотрудничества с Архиповым и в итоге сам попал под статью.Как пример подобной провальной тактики Александр Супрун привел другое громкое дело — полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова. «Другой похожий пример: у того же самого Дмитрия Сазонова сразу после задержания появились три защитника, и только один из них сказал, что при наличии задокументированного факта получения денежных средств не имеет особого смысла бодаться со следствием. Однако после консультации с другими защитниками обвиняемый избрал позицию полного непризнания вины. Это его право. А мы сосредоточились на сборе и фиксации доказательств по делу, в результате чего выявили дополнительный эпизод его преступной деятельности и появилось второе уголовное дело», — рассказал «Самарскому обозрению» руководитель 2-го отдела по РОВД.