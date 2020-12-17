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Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти Легкоступовой

17 декабря 2020 23:25
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой, сообщается на сайте СК РФ.

Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме. Следственный комитет организовал проверку. Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, в больницу Легкоступова поступила "в состоянии комы, у нее диагностировали субдуральное кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени".

"В связи с обращением на имя главы ведомства дочери артистки с просьбой взять на контроль расследование обстоятельств смерти ее матери, Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход доследственной проверки, а также поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении информацию", - говорится в сообщении.

Добавляется, что проведение проверки по факту смерти артистки продолжается, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Валентина Легкоступова – эстрадная российская певица, родилась в Хабаровске в 1965 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского по классу скрипки, училась в Московском музыкально-педагогическом институте (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала у профессора Иосифа Кобзона.

Впервые Легкоступова выступила на эстраде в 1985 году в Херсоне в сольном концерте с группой под управлением Сени Сон, в 1987 году исполнила песню "Ягода-малина", которая принесла ей большую популярность. С 1993 по 1995 год Легкоступова работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко. В августе 2016 года организовала Продюсерский центр Валентины Легкоступовой VL Music.

 

Фото:    РИА Новости / Антон Денисов

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Комментарии

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой, сообщается на сайте СК РФ.
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